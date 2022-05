Ouça a análise do capítulo 19 de Números

Bom dia! Um a um, toda a geração que se rebelou contra Deus morreu no deserto nos 38 anos que se seguiram. Como a nova geração teria que lidar com cadáveres, era necessário seguir orientações para evitar problemas de saúde coletiva. Havia o “ritual de limpeza”, que também tinha um sentido pedagógico sobre pecado e morte. Muito tempo depois, o sacrifício de Jesus eliminaria essa necessidade. Ouça a análise de Números 19 com o pastor Josué de Almeida e tenha um ótimo domingo (29).