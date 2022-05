‘Lixão’ em frente de escola é retirado

Tratores e equipes de limpeza da Zeladoria Urbana limparam o local, na zona sul de Macapá, nesta quinta-feira (19).

Por LEONARDO MELO

A Zeladoria Urbana de Macapá retirou a lixeira que havia se formado em frente à Escola Estadual Coelho Neto, no Bairro Buritizal na zona sul, ao lado da praça de futebol.

O Portal SN esteve no último dia 17 no local, a pedido da comunidade escolar, para averiguar a situação.

De acordo com representantes da unidade de ensino, pessoas estavam jogando lixo no local dia e noite sem se preocupara com flagrante.

A professora Geovana Amador Rodrigues foi uma das representantes da escola que acionou a reportagem. Ela disse que agora o local está melhor.

“Agora o ambiente ficou bem melhor. A prefeitura foi lá e retirou o lixo. Muito obrigado pela ajuda de vocês da imprensa”, agradeceu a professora.

A preocupação agora, segundo ela, é com os moradores de rua e viciados que utilizam o vão da arquibancada ao redor do campo para se abrigarem. Segundo ela, no momento em que a equipe da prefeitura trabalhava no local, eles não estavam presentes.

Ela diz que a há insegurança, pois eles chegam a transitar entre os alunos na hora em que os estudantes saem da escola e ficam pela praça conversando.

“Até os usuários que ficavam em baixo da arquibancada sumiram. Não sei se vão voltar, né, porque geralmente eles aparecem mais à noite”, finalizou a professora.