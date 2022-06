Macapaense se queixa do café com pão mais caro

Pão francês e o pó de café dispararam em dois anos

Por ANDRÉ SILVA

Em 2022, o café com pão também está mais caro. O amapaense acostumado a comprar quatro pães por R$ 1, precisou se acostumar com duas unidades pelo mesmo preço. O cafezinho da padaria também ficou caro. A xícara antes vendida por R$ 1,50 hoje não sai por menos de R$ 2,50.

O empresário Francinaldo Pontes tem uma padaria no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, e lembrou que antes da pandemia de covid-19 a saca de trigo custava R$ 145. Atualmente, ele paga R$ 270 pela mesma quantidade de produto. Para ele, fica impossível não repassar esse reajuste do preço para o cliente.

“A gente fica triste, né? Fica preocupado com a venda, mas não tem jeito. Não tem como não repassar o valor pro consumidor. O trigo aumentou demais. Até o café eu estou tendo que cobrar mais caro”, lamentou o empresário.

Mas não é só o café com pão que está pesando: manteiga comum, o açúcar, o vinagre entre outros produtos, também ajudaram a elevar o Índice de Preços ao Consumidor, de acordo com a Secretaria de Planejamento do Amapá, que divulga os resultados que podem ser acessados na internet. Já o período analisado pela reportagem é de janeiro de 2020 e janeiro de 2022.

Os dados mostram que no mês de janeiro de 2020, o quilo do pão francês era de R$ 8,68. Em janeiro de 2022, o valor saltou para R$ 15,23, um aumento de aproximadamente 75% em dois anos. Já o quilo do café em pó custava R$ 19 em janeiro 2020 e agora é de R$ 28,96.

Lorena Ramos, de 25 anos, comprava a unidade do pão careca por R$ 0,25. Hoje é o dobro. Já o café, 250 gramas saíam por R$ 4,50 e atualmente custa até R$ 8.

“Eu estou achando ruim. É costume do brasileiro tomar café de manhã e a tarde. Geralmente você vai na casa de alguém e te oferecem cafezinho, mas nem isso está dando pra oferecer. O açúcar também”, queixou-se.