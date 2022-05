Marido esfaqueia esposa e provoca fratura no rosto do filho

Crime ocorreu na noite de sexta-feira (20), no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher e seu filho de apenas 1 ano e 8 meses ficaram feridos depois de serem atacados pelo pai da criança, na noite de sexta-feira (20). Ele foi preso pela Polícia Militar.

O crime ocorreu por volta de 20h30, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), quando a polícia chegou ao local, encontrou o agressor, João Carlos Campos Reis, trancado na casa, com a grade no cadeado e a porta somente encostada.

Àquela altura, as vítimas já haviam sido socorridas e levadas para atendimento médico. Vizinhos haviam cercado o local para evitar fuga.

Mas, ainda assim, o infrator ainda estava descontrolado. Segundo relato da ocorrência, ele tentou atacar a equipe policial com um porrete de madeira.

Os militares conseguiram romper o cadeado e puxar o suspeito para fora do imóvel e deram voz de prisão a ele. Veja o momento da prisão:

À polícia, uma vizinha informou que ouviu uma discussão, mas pensou se tratar de apenas de uma briga de casal. No entanto, minutos depois, a esposa do agressor, Manuela da Silva de Sousa, abriu a porta e gritou por socorro.

Populares tentaram ajudar e quando se aproximaram da porta, viram o suspeito esfaquear a vítima. Ela carregava ao colo o filho do casal. No momento do ataque, a criança caiu do colo da mãe e fraturou o rosto no chão.

Um popular conseguiu acertar uma cacetada no infrator, que ficou tonto e aproveitou para puxar a parte inferior da grade e tirar a esposa e o bebê. Mãe e filho foram levados em um carro particular até o Hospital de Emergências do Centro de Macapá.

A mulher foi ferida com facadas no lado esquerdo do pescoço e ombro direito. Mãe e filho passaram por exames tomográficos, que constatam a fratura na face da criança. Segundo a equipe médica do HE, a mulher não corre risco de morte, mas precisou passar por uma cirurgia.

Com um ferimento na cabeça, que foi suturado, o agressor passou por tomografia, foi medicado e liberado. Em seguida, foi levado à Delegacia de Mulheres, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e lesão corporal culposa. Agora, aguarda audiência de custódia.