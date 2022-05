Marinheiro que afundou em rio continua desaparecido

O marinheiro mercante Edson Nascimento tentou alcançar o rebocador onde trabalha a nado, mas não venceu a força da maré e afundou.

Por ANDRÉ SILVA

Já passa de 17 horas o desaparecimento do marinheiro mercante Edson Nascimento da Silva, de 52 anos.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes), o marinheiro estaria na companhia do comandante e do imediato de um empurrador de balsas da empresa Nortelog.

Segundo relato do comandante, na noite de domingo (8), Edson estava na margem do Rio Matapi, próximo ao porto da empresa, na Região Metropolitana de Macapá, quando tentou chegar a nado até o empurrador. Porém, a correnteza estava muito forte. O marinheiro afundou e desapareceu.

O acidente aconteceu por volta de 23h. De acordo com o oficial do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, os três funcionários teriam sido vistos em um bar momentos antes. Contudo, a família de Edson afirma que ele não bebia e que estava em horário de trabalho.

As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na área, mas foram interrompidas devido à cheia da maré, que dificulta o mergulho nesses casos.

Edson é paraense, casado e é pai de cinco filhos. O sobrinho dele, o engenheiro Caio Leonardo Pinto, de 35 anos, conversou com o Portal SelesNafes.com. Ele mora quase ao lado da casa do tio e viu a hora que duas pessoas da empresa falavam com a tia dele.

“Até então, a empresa veio aqui, disse que ele estava desaparecido e que estavam tomando todas as providencias para encontrá-lo e não deram mais notícia. Eu fui lá à tarde pra cobrar e falei claramente que eles estavam muito inertes. Porque vai fazer 24 horas do desaparecimento e eu nem sabia se tinham feito um Boletim de Ocorrência”, reclamou o sobrinho.

Ele disse que, pelo fato de terem muitos familiares envolvidos no serviço marítimo, que estão ajudando nas buscas. Também pede para quem tiver informações sobre o marinheiro ligar para o telefone 91 98020-5449.