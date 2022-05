Menina de 2 anos morre ao cair em lago de área de ressaca

A fatalidade ocorreu em uma passarela na zona leste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Pequena Stéfanny Palloma Nunes Sena, de apenas 2 anos, morreu afogada na tarde desta quarta-feira (4) após cair num lago da área de ressaca onde fica localizada sua casa.

A fatalidade ocorreu em uma passarela da Baixada Pará, entre os Bairros Pacoval e Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Segundo o Centro Integrado em Operações de Defesa Social (Ciodes), a criança estava aos cuidados de sua avó, de 47 anos. A família da vítima informou que ela escorregou na ponte no momento em que chovia.

A criança chegou a ser levada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Perpétuo Socorro, mas já estava morta. Nas redes sociais, a mãe da menina lamentou a perda (foto de capa).

“Ô minha filha, por que você, minha Palloma”, lamentou.

No último dia 23 de abril, no Bairro dos Congós, um menino de 3 anos também morreu após cair de uma passarela e se afogar. Ele chegou a ser reanimado por policiais militares, não morreu horas depois no Hospital de Emergência de Macapá.