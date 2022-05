Menina que precisa de transplante de fígado é transferida no GTA para Belém

Ela estava internada no Hospital de Clínicas Alberto Lima, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após uma longa espera, a menina de 9 anos diagnosticada com cirrose hepática, varizes no esôfago e hepatite, finalmente conseguiu ser transferida para Belém (PA), onde seguirá tratamento.

A garota teve o drama contado ontem pelo portal SelesNafes.com. A mãe dela, Joice Pereira Lemos, de 25 anos, lutava há mais de um mês pela transferência de Laiana Lemos Rodrigues, que precisa de um transplante de fígado.

No Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), sua filha sofria com fortes dores e sangrava pelo nariz e nas fezes quando tinha crises. A doméstica também temia que a vaga para o tratamento da filha no hospital paraense fosse perdida.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) priorizou a UTI área para transporte de uma mulher de Oiapoque com o fêmur quebrado e que corre risco de morte. A Central de Regulação e equipe médica avaliaram que a menina Laiana estava em quadro clinico estável e que poderia ser transportada em um outro avião para Belém.

Os integrantes do Grupo Tático Aéreo (GTA), sensibilizados com o caso, fizeram a locomoção. No início da tarde de hoje (13), a criança foi transferida pelo GTA. A mãe era só alegria.

“Um sentimento de alívio por ter saído para um lugar onde minha filha possa avançar em seu tratamento e de gratidão a vocês por ter me ajudado, sei que se não fosse aquela matéria e o GTA não estaria aqui. Obrigado”, disse a mãe.

Ajuda

Como a mãe está sem trabalhar e acompanhará a filha, ainda precisa de ajuda para se manter em Belém. Quem tiver interesse em colaborar basta entrar em contato pelo número (96) 99207-6175 ou fazer transferência PIX pela chave 991.773.072-91 (CPF), em nome de Joice Pereira Lemos.