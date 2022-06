Morre o campeão de jiu-jitsu ferido em acidente de trânsito

Pedro treinava desde os quatro anos e sofreu o acidente no dia do aniversário do pai, que era seu treinador

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O amapaense e tricampeão brasileiro de jiu-jitsu, Pedro Lucius de Oliveira Maciel, de 18 anos, morreu nesta terça-feira (31) depois de passar cinco dias em coma no Hospital de Emergência de Macapá. O jovem se envolveu em um acidente de trânsito na última quarta-feira (25).

Rodson Juarez, que é tio do atleta, explicou que o sobrinho era um lutador nato. Desde os 4 anos ele lutava jiu-jitsu tendo o pai como treinador. Mais tarde, foi o wrestling que entrou na vida do jovem, vindo a treinar com o coronel da Polícia Militar Costa Junior, referência na categoria no estado.

Pedro havia acabado de completar 18 anos. No dia do acidente, a família comemorava o aniversário do pai do atleta.

“Ele foi campeão de jiu-jitsu várias vezes. O moleque era muito bom. Ele treinava desde criança junto com meus filhos. Eles foram campeões na mesma época. Infelizmente, uma fatalidade que levou um brilho que ia ser maior ainda no futuro, mas a jornada dele foi interrompida”, lamentou o tio.

De acordo com relatório da ocorrência no Ciodes, o carro que Pedro dirigia se chocou contra o muro de uma casa na Rua Eliezer Levy, no Centro de Macapá. Ele estava sozinho no veículo na hora do acidente e foi socorrido pelo Samu.

O atleta ficou internado no HE em coma induzido até o dia de hoje. Durante o tratamento, segundo o tio, o jovem teve algumas paradas cardíacas, mas na última ele não resistiu.

O corpo do jovem ainda não foi liberado, mas a família adiantou que ele será velado na capela da Renascer Ama Vida, atrás do Hospital de Clínicas Alberto Lima, até às 9h desta quarta-feira (1º).