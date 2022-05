Motorista é morto a tiros na frente da namorada em emboscada

Crime ocorreu na noite de quarta-feira (4), no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de transporte alternativo foi morto a tiros na frente de sua namorada após uma emboscada ocorrida na noite desta quarta-feira (4), na Avenida Almirante Barroso, no Bairro Santa Rita, em Macapá.

O crime ocorreu por volta de 19h30, dentro de um carro preto, modelo Fiesta, que Patrick Ramon Ferreira Damasceno, de 36 anos, utilizava para trabalhar fazendo lotação.

De acordo com informações repassadas à polícia, o casal havia saído do Bairro Zerão, na zona sul, e, ao passar pela Rodovia Josmar Chaves Pinto, no sentindo zona sul da capital, avistou um homem sinalizando com as mãos: era o atirador fingindo querer uma corrida.

O acordo era de que ele pagaria R$ 30,00 para ficar nas proximidades do Hospital São Camilo. Foi então que o criminoso seguiu no banco traseiro.

Já um pouco distante do local indicado, o falso passageiro pediu que parasse o veículo e, antes de sair, teria dito:

“Eu sabia que ia te pegar um dia”.

Depois, atirou 3 vezes na cabeça do motorista. A vítima morreu antes da chegada do socorro médico.

A namorada da vítima escapou sem ferimentos. Ela aguardou a polícia no local e depois foi levada à Delegacia de Homicídios, para prestar esclarecimentos.

Lá, contou que assim que ouviu os disparos, retirou a chave da partida do carro e saiu às pressas, buscando abrigo em uma casa próxima, e que o atirador fugiu correndo, sem ser reconhecido por ela.

A Polícia Científica recolheu três cartuchos de pistola calibre 9mm, sendo que dois deles estavam dentro do carro e o outro no asfalto, a uma distância de três metros do veículo.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios tratam o caso como execução motivada por acerto de contas. A vítima, segundo apurações, tinha passagem por roubo.