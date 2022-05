Mulher causa pânico em crianças de coral, rasga Bíblia e depreda Catedral de São José

Episódio ocorreu na Catedral de São José, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Descontrolada, uma mulher aparentando ter entre 30 e 40 anos invadiu a Catedral de São José, no Centro de Macapá, na noite de sexta-feira (13), e causou o pânico em cerca de 20 crianças que ensaiavam para o coral da igreja. O episódio aconteceu por volta de 19h20.

Aos gritos, ela rasgou a Bíblia que ficava no altar, quebrou vasos, peças sacras, como imagens de Jesus Cristo, o Círio Pascal, e tudo o que via pela frente. A igreja ficou muito bagunçada.

Uma testemunha contou ao Portal SN.com, que inicialmente todos que estavam na catedral pensavam se tratar de um assalto. Todas as crianças que estavam no subsolo se deitaram no chão e ficaram chorando no escuro.

“As crianças ficaram abraçadinhas no chão. A gente segurava a porta. Tentamos acalmá-las. Tinham alguns pais. Foram mais ou menos 5 minutos que a gente passou ali naquela sala com muito medo e terror”, lembra a testemunha.

A Polícia Militar recebeu diversos pedidos de socorro. Várias viaturas foram direcionadas para o local.

A mulher foi contida. Segundo os militares, ela teve um surto psicótico e precisou sair presa a uma maca para ser levada por socorristas para atendimento médico.

Ninguém ficou ferido. A Diocese de Macapá não informou o valor do prejuízo.