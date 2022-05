Mulher é presa ao desembarcar com 4kg de cocaína em Santana

Passageira teria apresentado nervosismo durante inspeção do Batalhão Ambiental à embarcação

Flávia Larissa Correia, de 24 anos, foi presa por tráfico de drogas ao desembarcar no Porto do Grego, em Santana, distante 17 km de Macapá, na madrugada desta sexta-feira (27).

O flagrante ocorreu na área portuária do município, durante fiscalização do Batalhão Ambiental com o Canil do Bope a um barco vindo de Santarém, no Pará, denominado Bartolomeu.

Flávia foi abordada no momento em que saía da embarcação e, dentro de uma mala que carregava, os policiais encontraram quatro pacotes de cocaína, pesando aproximadamente 1kg cada.

De acordo com o capitão Vasconcelos, a passageira ficou muito inquieta quando avistou a polícia e, a princípio, teria negado saber da existência da droga. Depois, colaborou e confirmou que recebeu o carregamento ilícito em Santarém para entregá-lo a um homem na chegada ao porto e que ganharia como pagamento a quantia de R$ 4 mil.

A mulher foi encaminhada juntamente com a droga até a Delegacia de Santana para as providências necessárias.