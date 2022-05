Mulher que atraiu vítima para assalto com programa sexual é condenada

Crime ocorreu no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Já está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) uma jovem mulher, de 21 anos, que atraiu um homem para um assalto sob o pretexto de fazer com a vítima um programa sexual, segundo as investigações. O nome dela não foi divulgado pela polícia.

Na quinta-feira (12), ela foi condenada a 5 anos e 4 meses de cadeia por roubo, e acabou presa pela Polícia Civil em Calçoene, a 370 km de Macapá, pela Polícia Civil da delegacia local.

A mulher condenada foi presa na residência dos pais, através do cumprimento de mandado de prisão definitiva.

Segundo o inquérito policial sobre o caso, ela teria atraído um home para um programa sexual e, no momento do encontro, o marido dela, que ficava escondido, apareceu e o casal praticou o roubo.

Na época, eles foram presos em flagrante. Mas, a justiça permitiu que apenas ela respondesse ao processo judicial em liberdade. Agora ela foi para o Iapen, onde o marido já estava preso.