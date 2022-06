Munições apreendidas podem ter ligação com mega furto de armas em Macapá

Policiais em Laranjal do Jari apreenderam muita munição em residência e no aeródromo do município

Por OLHO DE BOTO

As polícias Civil, Militar e Penal do Amapá apreenderam uma grande quantidade de munições calibre 22 e 32, no sul do Amapá, além de uma expressiva quantidade de espoletas, chumbos e pólvora utilizados em recarga de cartuchos de armas longas. O responsável pelo carregamento tem 23 anos e já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Oiapoque.

O flagrante ocorreu na segunda-feira (30), no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá. A ação policial foi coordenada pelo delegado Rômulo Viegas, da 1ª DP.

Parte das munições foi encontrada na casa do suspeito, no Bairro Sarney, mas ele também revelou que tinha mais munições e indicou que elas estavam escondidas em um depósito no aeródromo do município. A força-tarefa foi até o local e encontrou o material.

À polícia, o preso que não teve o nome revelado, contou que já havia vendido uma parte das munições na cidade, e que as demais seriam comercializadas em região de garimpo.

O delegado não descarta a possibilidade do envolvimento do suspeito no furto de armas e munições ocorrido na última segunda-feira, numa empresa de vigilância na zona norte de Macapá. No último dia 27, bandidos invadiram a empresa no Infraero II e levaram pelo menos 70 armas, entre revólveres e espingardas, além de 3,5 mil munições. A PF investiga o caso.

O jovem preso em Laranjal do Jari foi autuado por crime de comércio irregular de munição e segue à disposição da Justiça.