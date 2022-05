Na ‘terra da gurijuba’, Clécio defende industrialização e o legado de Cabralzinho

Ex-prefeito da capital encerrou temporada no município pecuarista e pesqueiro de Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Neste fim de semana, o ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo do Estado, Clécio Luís (Solidariedade), encerrou temporada no município de Amapá, cidade a 310 km da capital. No quadro SNTV, ele explicou como Amapá pode virar um grande distrito pesqueiro conectado aos vizinhos Calçoene e Oiapoque, que juntos formam a “região do salgado”. Clécio também explicou que a região está se transformando num centro de formação profissional graças à Ueap e falou de uma curiosidade histórica sobre Cabralzinho. Assista!