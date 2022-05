Na zona norte, moradores fazem barreiras nas casas para evitar alagamentos

A maioria das ruas do loteamento está sem asfalto. O mato alto impera e o descaso também

Por LEONARDO MELO

Os moradores de um trecho no Parque dos Buritis, no Bairro Infraero II, zona norte de Macapá, esperam um dia sair de casa sem precisarem se sujar de lama. Além disso, precisam improvisar para evitar alagamentos nas residências por falta de drenagem.

As famílias contam que a Rua Pedro Rodrigues de Lima e a Avenida Uriel Sales de Araújo só receberam duas manutenções nos últimos anos. Vanderlei Lima Cardos, de 52 anos, mora na Rua Pedro Rodrigues há 18 anos. A casa dele fica quase de esquina com a Avenida Uriel. O local é área baixa do bairro. Quando chove, a água escorre pela avenida e empossa.

Alguns moradores, como ele, chegaram a fazer barreiras de contenção em frente às casas. Outros preferiram levantar a calçada.

“Quando chove é muito feio aqui. Está vendo aquela calçada? A água sobe por cima dela. As crianças não podem passar para ir para escola, a gente não pode sair de casa. É uma situação difícil. Carro pequeno não passa”, reclamou o morador.

O motorista Manoelson Rodrigues, de 35 anos, diz que o caminhão de coleta de lixo não consegue entrar na rua por causa do risco de acidentes nas crateras.

“Nem caminhão de lixo desce aqui. A gente quando vem de moto fica com medo de cair. Quando minha filha vem com minha esposa na moto, ela precisa descer porque fica com medo de cair. O caminhão coletor só fica lá em cima. Se ele descer pode atolar ou virar se cair num buraco desse”, protestou o morador.

A dona de casa Gabrieli Figueiredo mora na Rua Pedro Rodrigues. Ela disse que foi necessário fazer uma barreira na frente da casa onde mora, porque sempre que chovia a água que desce pela Avenida Uriel inundava a residência.

“A água chega no último tijolo. Tivemos que fazer se não a água sempre entraria. Essa terra que o senhor está pisando aqui foi a população quem jogou. A cada chuva sai um pouco dela”, relatou a dona de casa.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) informou que em 2021, a Rua Uriel Sales de Araújo recebeu mais de 600 metros de pavimentação. Os trechos que ainda não foram beneficiados serão incluídos em projetos futuros.

“Já a Avenida Pedro Rodrigues de Lima faz parte do pacote através do convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades (SDC). Além da avenida, outras oito ruas do bairro Parque dos Buritis serão beneficiadas. As obras devem iniciar em breve”.