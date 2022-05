‘Não dá pra fazer campanha no achismo’, avisa consultor político

O consultor político Carlos Sérgio Monteiro, da CP3, diz que os candidatos falham na comunicação e em repetir estratégias

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Apesar de a legislação eleitoral proibir o pedido explícito de voto, a verdade é que a campanha eleitoral já rola desde o início do ano. Oficialmente, no entanto, só a partir de julho, após as convenções. Num bate papo com Carlos Sérgio Monteiro, da CP3, o consultor político fala de pré-campanha, limites do impulsionamento nas redes, ferramentas e revela que primeiro o candidato precisa convencer a própria família de que precisa de um voto de confiança. Além disso, cada campanha é uma campanha diferente, por isso, o candidato não pode repetir sempre a mesma estratégia. Assista.