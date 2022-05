Ouça a análise de Levítico 26

Bom dia! Benção para a obediência, maldição para a rebeldia. Essas eram as consequências para o comportamento de Israel. Deus havia prometido paz, segurança e prosperidade para o povo, desde que ele fosse obediente. No entanto, ainda hoje somos livres para escolher. Quando desobedecemos e amargamos as consequências isso não é culpa de Deus. Ouça a análise de Levítico 26 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima segunda-feira (9).