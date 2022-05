Negociações convergem para indicação de economista como vice de Clécio

Portal SN apurou que Teles Júnior deverá ser indicado pelo PDT

Por SELES NAFES

Se não houver um revés, a vaga de candidato a vice-governador na chapa de Clécio Luís (Solidariedade) ao governo do Amapá será do economista, professor universitário e ex-secretário de Estado, Teles Júnior. Fontes de ambos os lados confirmam que as negociações caminham neste sentido, e que Clécio não irá interferir na indicação do PDT.

O diálogo vem sendo administrado entre os grupos do ex-prefeito de Macapá e do governador Waldez Góes, além de lideranças do PDT. Acadêmico, Teles acumulou no currículo experiências em gestão pública no comando de órgãos com perfil técnico/político.

Como secretário de Planejamento, ele conduziu as finanças do Estado junto com Josenildo Abrantes (Sefaz) na crise nacional de 2015, mas saiu do governo em 2018 para concorrer a uma cadeira de deputado federal. Apesar dos cerca de 10 mil votos ele não conseguiu ser eleito, mas demonstrou habilidade política que o consolidou ainda mais no núcleo duro pedetista.

Telinho, como é tratado internamente, retornou ao governo para conduzir a Secretaria de Cidades, função que na prática era o meio de campo político entre o governo Waldez e prefeitos. A performance lhe valeu o convite para assumir a Agência de Desenvolvimento Econômico (Adap) do Amapá, onde permaneceu até abril deste ano.

A provável indicação de Teles pode ser anunciada pelo presidente estadual do PDT, o governador Waldez, na próxima quinta-feira (19), em mais uma live. Pode ser. O que foi decidido até agora é que Waldez deverá anunciar o apoio a Clécio, depois que o pré-candidato ao governo pelo Solidariedade pediu o apoio dele, da legenda e da militância pedetista.