Ouça a análise do capítulo 18 de Números

Compartilhamentos

Bom dia! Arão e seus filhos deveriam ser exemplo de serviço e de vida para o povo de Israel, pois haviam sido separados para administrar o templo. Deus reservou para os sacerdotes tudo o que havia sido levado do Egito, apesar de serem proibidos de ter patrimônio. Entenda mais na análise do pastor Josué de Almeida o capítulo 18 de Números, e tenha um feliz sábado (28). Nem a morte poderá nos separar do amor de Jesus!