Levítico 25

O ano sabático foi criado por Deus para mostrar ao homem que a Terra também precisava de descanso. A cada 7 anos, a terra deveria desfrutar de um ano de repouso. A promessa era de que no sexto ano a terra daria frutos suficientes para os próximos 3 anos. Ouça a análise de Levítico 25 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo Dia das Mães.