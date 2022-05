Ouça a análise do capítulo 22 de Levítico

Bom dia! Depois dos crimes com pena de morte, orientações aos sacerdotes e comportamento sexual, entre outras situações, Moisés continua narrando ao povo as orientações de Deus no Livro de Levítico. As regras falam sobre alimentos contaminados, impuros e os sacrifícios de animais sem defeitos. Este último deixou de ser uma obrigação com a primeira vinda de Jesus, o cordeiro por excelência. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quinta-feira (5).