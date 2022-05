Ouça a análise do capítulo 24 de Levítico

Bom dia! O povo de Deus precisa manter acesa a chama do Espírito Santo, e a cada sábado congregar e compartilhar da Palavra de Deus. Somos chamados para ser a luz contínua para o mundo sem perder o foco de glorificar o Senhor. Mas não basta só estar na igreja. A fé é o nosso escudo. Ouça a análise do capítulo 24 de Levítico com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado (7).