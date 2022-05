O Resplandecer

Começa a estudar a incrível história de Sanção

Bom dia! Números 6 começar a narrar a história do mais famoso dos nazireus (consagrado), Sanção. Os nazireus tinham algumas características, como não poder cortar o cabelo, não beber vizinho e nem tocar em cadáveres. No entanto, ao crescer, Sanção tomou outros caminhos e foi preciso passar por muitas situações difíceis para se arrepender no final. Nós também somos separados em Jesus Cristo. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, que também explica a diferença entre as bênçãos apostólica e araônica (sacerdotal), e tenha uma ótima semana de trabalho e estudos.