Ouça a análise de Números 3, que descreve o verdadeiro líder espiritual

Bom dia! Um país que ignora Deus é um país sem sucesso. Um povo sem Deus tende a acreditar que o dinheiro é a grande segurança, pensamento raso que traz outras sequências. Ouça a análise do capítulo 3 de Números, que explica a função dos levitas nos primeiros anos de adoração ao Senhor. Conheça o papel do verdadeiro líder espiritual com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (13).