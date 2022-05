Ouça a análise do capítulo 21 de Números

Bom dia! Apesar da força dos adversários, Israel avançou corajosamente contra os inimigos e obteve vitória. No entanto, inconformados com o maná (pão que caía do céu), eles voltaram a ameaçar Moisés de morte, mas foram eles que acabaram sucumbindo num fatídico episódio no deserto. Jesus mencionaria esse fato mais de 1 mil anos depois ao se referir ao amor de Deus. Ouça a análise do capítulo 21 de Números com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima terça-feira (31).