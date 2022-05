Os votos de fé

Ouça a análise do último capítulo de Levítico

Compartilhamentos

Bom dia! Levítico 27 encerra a coleção de normas de Deus ao homem. Moisés foi orientado a deixar claro que eram prioritários os votos e os dízimos. Fazer um voto a Deus culminava num acordo e incluía a plena confiança na providência divina. O dízimo era uma prevenção à avareza, conscientizando o povo que tudo o que tinham estavam recebendo de Deus. Ouça a análise do capítulo 27 de Levítico com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (10).