Vamos ouvir a análise do capítulo 10 de Números

Bom dia! Moisés usava duas trombetas confeccionadas por orientação de Deus para convocar o povo, iniciando a marcha do Monte Sinai até Canaã, exatamente 410 dias após o Êxodo do Egito. Estava tudo indo bem demais. A Bíblia afirma que, em breve, as trombetas vão novamente tocar. Ouça o chamado e a análise de Números 10 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (20).