Pescador paraense é assassinado em bar no interior do Amapá

Crime ocorreu em um bar da cidade de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Um jovem pescador que estava com sua tripulação ancorada na cidade de Calçoene, a 370 km de Macapá, foi assassinado na primeira hora desta quarta-feira (18).

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu por volta de 0h30, próximo do Bar Travassos.

A Polícia Militar de Calçoene foi até o local e encontrou o pescador Denilson Benedito Soares de Souza, conhecido como Nena, de 26 anos, natural do município de Soure (PA), já morto. Ele estava na área externa do estabelecimento, debruçado sobre um banco de concreto.

A PM isolou o local do crime e colheu informações a respeito do homicídio. Testemunhas relataram que a vítima era tripulante do barco de pesca denominado A Arca, que estava ancorado há alguns dias na orla da cidade se preparando para zarpar de volta ao Pará.

As Polícias Civil Científica estiveram no local para analisar a cena do crime e providenciar a remoção do cadáver.