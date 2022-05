PF estima que 70 armas e mais de 3 mil munições foram furtadas de empresa

Força-tarefa da Segurança Pública investiga circunstâncias do caso

A Polícia Federal estima que cerca de 70 armas de fogo, entre revólveres e espingardas, e em torno de 3,5 mil munições tenham sido levadas por criminosos de uma empresa de segurança que também funciona como escola de vigilância nesta sexta-feira (27), na zona norte de Macapá.

Uma força-tarefa foi estabelecida, sob a coordenação da PF, para apurar o caso e conta com Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

O Portal SN esteve no começo da tarde no local, no bairro Infraero II, mas o proprietário do estabelecimento declarou que não irá se manifestar sobre o caso. No boletim de ocorrência, o empresário informou que dois cofres foram arrombados e subtraído cerca de R$ 7 mil.