Pitbull que matou pastor evangélico é adotado

Tragédia ocorreu no dia 11 de março, no Bairro Goiabal, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após um mês e meio do trágico episódio que marcou a morte do pastor evangélico Márcio André Farias de Melo, de 49 anos, o pitbull monster, Kuririn, foi adotado.

O animal foi acolhido pelo Canil Municipal dois dias depois da fatalidade, que ocorreu no Bairro Goiabal, na zona oeste da capital. Ele recebeu acompanhamento veterinário e foi adotado no dia 26 de abril.

Porém, a informação só foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (Semsa) nesta terça-feira (24).

Questionada sobre a identidade do novo dono, a pasta informou que não pode divulgar de quem se trata o novo tutor. Também não respondeu como está o processo de adaptação do animal e seu comportamento, já que foi adotado há quase um mês.

No dia 11 de março, Kuririn dilacerou braço e perna esquerda do pastor Márcio com mordidas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Emergência (HE).

O proprietário do animal estava viajando e Márcio estava tomando conta do cão. Ele foi dar comida ao animal quando tudo aconteceu.

Ao ouvir os gritos de Márcio pedindo socorro, trabalhadores de uma distribuidora de gás tentaram ajudar. Eles ficaram em cima de um muro tentando afugentar o animal (branco) que não soltava o braço da vítima.