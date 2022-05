Pitbulls desnutridos ‘guardam’ residência na zona norte

Caso estaria ocorrendo em uma casa localizada no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Vizinhos de uma residência localizada no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, denunciam o abandono e maus tratos de dois cachorros da raça pitbull.

De acordo com moradores vizinhos a residência que os cães estão há pouco mais de um mês, os animais pertenciam a um empresário do Amapá, que morreu no mês passado, assassinado em outro estado.

O homem, então, que seria um vendedor de coco adotou os cachorros, mas não estaria em condições de mantê-los em casa. Por isso, colocou-os em uma residência a qual ele é responsável por vender.

A casa está vazia. Tem cerca elétrica e uma lâmpada fica acesa o dia inteiro. A reportagem não identificou nenhum sinal de comida na vizinha dos bichos. Eles estão muito magros e têm dificuldade até em latir.

“O dono dessa casa, aí, viajou pro Maranhão e deixou o homem lá (vendedor de coco) responsável para vender. Ele pegou os cachorros que eram ali da casa que era do empresário e trouxe aqui pra ela. Mas ele não tem condições de manter os bichos. Eles eram bem gordos quando chegaram aí, mas agora…”, denunciou um vizinho a casa que não quis se identificar.

Um outro morador da rua, apontou onde morava o vendedor de coco. Ao chegar no local, ele não estava. A reportagem, no entanto, falou com um parente.

Ele informou que, na verdade, o pai estaria tomando conta dos cachorros para uma mulher que viajou para outro estado. Esta mulher havia prometido enviar dinheiro para que o homem, então, comprasse a comida para os animais. Isso teria acontecido, segundo o parente, apenas duas vezes. De lá para cá, o homem vem mantendo os cachorros com recursos próprios, mas ele não estaria mais dando conta.

“Nem sempre ele tem dinheiro pra comprar”, relatou o rapaz.

A casa aonde os cachorros estão fica na Rua Piçarreira.