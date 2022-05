Polícia recupera furto de produtora onde ladrão fez ‘cafezinho’

Policiais militares e civis recuperaram parte dos equipamentos. Delegada continua investigando o caso

Por LEONARDO MELO

Policiais civis e militares recuperaram parte dos equipamentos furtados de uma produtora de vídeos no município de Santana, na região metropolitana de Macapá. Duas pessoas foram presas.

O crime ocorreu na terça-feira (24). Um homem arrombou a porta da produtora e foi tão audacioso que chegou a fazer café usando a cafeteira da empresa, antes de fugir com os equipamentos.

Entre os produtos levados estavam um drone, televisores, lentes, mesa de som e estabilizador de imagem. A ação do criminoso foi gravada pelo circuito de câmeras de segurança. O prejuízo foi calculado R$ 30 mil.

Uma equipe de agentes da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, sob o comandando da delegada Luiza Maia, juntamente com policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), conseguiu recuperar os objetos. Eles estavam escondidos em uma casa no Beco do Beringela, local conhecido na Área Portuária da cidade.

“As investigações prosseguem para que possamos recuperar todos os equipamentos e prender qualquer indivíduo que tenha participação neste crime”, informou a delegada Luiza Maia.

Os agentes de investigação Ricardo França e Bruno Rafael, e a equipe Tático Operacional Rodoviário do BPRE ressaltaram que no local outros produtos de furtos também foram encontrados, como relógios, joias e tablets. A Equipe TOR/BPRE que atuou na ocorrência era formado pelo subtenente José Moraes, sargento Núbia Lira, soldados Pacheco e Loureiro.