Politizando: As pistas, insatisfação no MDB e o racha na família

Ex-prefeito Clécio no auge da pandemia ao lado do governador Waldez

Por SELES NAFES

Discurso

A dois dias da data fixada por Waldez (PDT) para anunciar qual será o posicionamento do PDT (e o dele) nesta eleição, a dinâmica do dia a dia vem, por si só, dando algumas pistas do que poderá vir no próximo dia 12. O principal indicador vem da mudança do discurso de Jaime (PSD) nos últimos dias.

Retórica do “novo”

Sentindo que não terá o apoio de Waldez, o vice-governador e empresário decidiu subir o tom e passou a afirmar que haverá um suposto “continuísmo”, referindo-se ao provável apoio do governador à candidatura de Clécio (Solidariedade). Pura retórica do “novo”.

Aliado do aliado

A candidatura de Clécio, Jaime ou de qualquer outro que venha a ter o apoio de Waldez não quer dizer que o PDT seguirá no comando do Estado, até porque o atual governador vive o fim de um ciclo político de 4 mandatos e não concorrerá. Além disso, é bom lembrar que o principal aliado de Clécio, o senador Davi Alcolumbre (UB), também é o principal aliado de Waldez, e isso tem forte peso.

Gesto

Mas só Davi não vinha sendo o suficiente para garantir a aliança. Esta semana, o próprio ex-prefeito da capital fez um gesto público durante entrevista em emissora de rádio ao revelar que estava buscando o apoio do PDT e de Waldez. A se confirmar a aliança, o economista Teles Júnior é nome mais forte para ser indicado como vice de Clécio. Agora é esperar o dia 12.

Insatisfação

Insatisfeito com a nominata do MDB de pré-candidatos a deputado federal, Acácio Favacho cogita disputar o Senado. Com aval do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.

Sucessora

O ex-presidente da Alap, Moisés Souza, decidiu lançar a esposa como pré-candidata a uma cadeira de deputada estadual.

Racha

Família Borges continua rachada desde as eleições de 2020. Agora, em 2022, o ex-prefeito de Mazagão Dilson Borges deve apoiar a reeleição do senador Davi, e não do mano Gilvan.

Violações

Teriam sido pelo menos oito as violações à legislação eleitoral que resultaram na impugnação da pesquisa da Real Big Data. O PDT, representado pelo advogado Eduardo Tavares, pediu a impugnação do estudo que excluía os principais colégios eleitorais e não tinha nem responsável técnico.

PTB

PTB do Amapá, de Kassyo Ramos, marcou para o próximo dia 04 de junho lançamento das pré-candidaturas a federal e estadual.

Ganha o mais votado

Partidos e candidatos a deputado federal e estadual, atentai: se não conseguirem atingir o quociente eleitoral a eleição proporcional vira majoritária, ou seja, quem tiver mais voto estará eleito. São 8 vagas de federal e 24 de estadual.