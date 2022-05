Politizando: Jaime cola em Furlan, Clécio na terra de Cabralzinho e Piedade ‘some’

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Plateia

O vice-governador e empresário Jaime Nunes (PSD) decidiu colar de vez no prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania). Em qualquer oportunidade e onde exista plateia, a mínima que seja, Jaime recebe a oportunidade de discursar.

Apresentação

Foi assim no último fim de semana, por exemplo, durante assinatura da ordem de serviço para a reforma de passarelas. Essa tem sido a principal estratégia de Furlan para apresentar Jaime ao maior número possível de apoiadores, já que o empresário ainda é relativamente anônimo em muitos bairros da capital.

Cabralzinho

Enquanto isso, outro pré-candidato ao governo, Clécio Luís (Solidariedade), iniciou temporada no município de Amapá, a 310 km de Macapá. Esta é a sexta moradia de Clécio na pré-campanha batizada por ele de “Pelo Amapá Inteiro”.

Cabralzinho II

O ex-prefeito de Macapá foi recebido pelo prefeito Carlos Sampaio, apoiadores, e acompanhou as comemorações pelos 127 anos da batalha entre Cabralzinho e uma guarnição francesa. O fato culminaria mais tarde no reconhecimento internacional de que o Amapá não era parte do território da Guiana Francesa.

Fim do virtual

Um vereador de Santana decidiu comprar briga com a direção da Câmara Municipal. Amanhã (17), Francisco Freires (PDT) promete apresentar requerimento de urgência pedindo o retorno das sessões presenciais. Ele convocou a população para também participar presencialmente da sessão.

Contradição

Santana é a única cidade do Amapá onde a Câmara ainda mantém sessões virtuais, apesar do arrefecimento da pandemia de covid-19. No legislativo municipal, diz o autor do requerimento, enquanto os vereadores trabalham remotamente, os servidores são obrigados a dar expediente no prédio todos os dias.

Instagram

Os golpistas que atuam no Instagram não escolhem vítimas pela classe social. O prefeito de Tartarugalzinho, por exemplo, Bruno Mineiro (UB), também teve a conta hackeada. Nos stories do gestor os golpistas estão postando a venda de artigos usados, como um Playstation 5 por R$ 3,5 mil. Cai quem quer.

Apenas estreantes

Ao ser lançado como o quinto pré-candidato ao Senado nas eleições deste ano, o empresário Gilberto Laurindo (Patriotas) disse que o Amapá mantém uma indústria da pobreza, e que a ideia da legenda é trabalhar apenas com estreantes na política, incluindo ele.

Sumindo

Apesar de preparadíssima e carismática, a professora e pesquisadora Piedade Videira vem aparecendo cada vez menos nas redes sociais de nomes ligados ao PSB. Para analistas, esse vem sendo o principal sinal de que a pré-candidatura dela foi “desacelerada” por decisão da cúpula da legenda. Por outro lado, João Capiberibe selou acordo com Randolfe Rodrigues (Rede) para que a chapa de Lucas Abrahão tenha ele como candidato ao Senado.