Politizando: Macapá tem salto no número de eleitores

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

O novo eleitorado

Com o término do prazo para alistamento e transferência de títulos eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá tem uma nova base de dados. São 303.749 eleitores divididos na 2ª e 10 zonas eleitorais. O aumento foi de 32% em relação ao pleito de 2018.

Colégios

Naturalmente, os maiores colégios eleitorais depois de Macapá permanecem: Santana, com 79.643 (24,29%); Laranjal do Jari, com 28.840 (5,37%); e Oiapoque, com 20.446 (3,81%). Os menores são Serra do Navio, com 3.800 (0,71%) e Pracuúba, com 3.738 (0,70%).

Crescimento

Tartarugalzinho, com 10.391 eleitores (7º lugar), ultrapassou Vitória do Jari (8º), com 10.142 votantes.

Agenda em Macapá

Esta campanha terá os dois principais concorrentes à Presidência da República passando pelo Amapá. Além de Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) também deverá passar algumas horas em Macapá até o fim de maio.

Janela de inaugurações

Bolsonaro virá para a inauguração do residencial Miracema, conjunto construído pelo governo do Estado com recursos federais e de emendas dos senadores Davi Alcolumbre (UB) e Lucas Barreto (PSD). Pela legislação eleitoral, como presidente que concorre à reeleição, ele só poderá inaugurar obras até 1º de junho.

Josenildo e Zilma

O ex-secretário de Fazenda do Amapá, Josenildo Abrantes (PDT), acaba de ampliar o apoio em Santana para concorrer a uma vaga de deputado federal. Ontem (19), ele recebeu apoio da Professora Zilma durante evento. A ideia é fazer mais uma dobradinha, com ela disputando uma vaga na Assembleia Legislativa.

Aumento de poder

Dificilmente um projeto de lei do Executivo deixará de ser aprovado na Câmara de Vereadores de Macapá. Principalmente depois de Dr Furlan dar aos vereadores o direito de indicar emendas ao orçamento de 2022, no valor de até R$ 217 mil. A medida já vale a partir do orçamento de 2022.

Incêndio

Ao que tudo indica, Jaime conseguiu apagar o incêndio com Gilvam Borges e o MDB, pelo menos por enquanto, graças à provável escolha de Rayssa como pré-candidata a vice-governadora.

TV

A partir de junho começam as inserções políticas na TV. Só o PSD de Lucas Barreto e Jaime Nunes terá 80 inserções.

Cobertura jornalística

O corregedor eleitoral deste ano no Amapá, o desembargador João Lages, prepara um encontro com jornalistas de portais e emissoras de rádio e TV. O assunto: cobertura jornalística nas eleições.

Fundo eleitoral

Os partidos que não tiverem candidatos ao governo e Senado receberão menos dinheiro do fundo eleitoral. No Amapá, entre os grandes, estão PDT e PT.

Família dividida

Tradicional na política, a família Borges está dividida em 2022. Dilson, que é ex-prefeito de Mazagão, é Davi. Reginaldo Borges, jornalista, apoiará Gilvam.