Politizando: Pastor prepara campanha milionária, Lula em Macapá e mais…

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Megaestrutura

O pastor Guaracy Júnior, líder das igrejas do Evangelho Quadrangular (e pecuarista), está levando muito a sério o projeto de concorrer ao Senado pelo Amapá. Depois de assistir à ‘eliminação’ da principal concorrente dele à candidatura dentro do PTB, ele ainda conseguiu apoios milionários, partidários e está montando uma megaestrutura para a campanha.

Isolamento

Palmira e Guaracy concorreriam à indicação do PTB para disputar o Senado, mas a coronel da PM acabou se isolando nas negociações internas e deixou a legenda após divergências com a direção do partido, hoje comandado nacionalmente pelo empresário Kassyo ramos. Hoje, está filiada a seu antigo partido, o PTC.

Aliado

Sem Palmira, a legenda não viu mais a necessidade de realizar prévias, e a candidatura ao Senado vai caindo no colo do pastor Guaracy, que não está para brincadeira. Ele convenceu o presidente do PTB de São Paulo, Otávio Facury, a se ‘mudar’ para Macapá e ajudá-lo na campanha.

Milhões

Nos bastidores, fala-se em pelo menos R$ 5 milhões de investimentos entre pré-campanha e campanha de Guaracy ao Senado. Um grande imóvel foi alugado por ele na Avenida Aimorés, no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá, onde deve funcionar escritório e a produtora da campanha. Procurado, o pastor e empresário admite os apoios, mas prefere não chamar a campanha de milionária: “será adequada a uma eleição majoritária. Será uma campanha como eu nunca fiz. Estou no meu melhor momento”, garante ele.

Lula em Macapá

Lula virá a Macapá em data que está sendo definida. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (5) pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que integra a coordenação da campanha do petista e pré-candidato à presidência da República.

Rota regional

Para otimizar o esforço, a coordenação da campanha de Lula tenta construir uma agenda regional que inclua Macapá, Belém e Manaus, de preferência antes de julho.

Kassyo é Bolsonaro

E por falar em Lula, Bolsonaro recebeu o presidente nacional do PTB, Kassyo Ramos, na última terça-feira (3). O amapaense voltou a confirmar apoio à reeleição do presidente, hoje filiado ao PL.

Jornada tripla

A pré-campanha não tem sido nada fácil para o pastor Gesiel (PRTB). Por mudanças na legislação eleitoral, ele não pôde se licenciar do Tribunal de Justiça, onde é oficial. A rotina diária se divide entre entregar intimações (pela manhã) e se dedicar a reuniões e outras atividades políticas no restante do dia. Ainda precisa encontrar tempo para dar aulas sobre Direito num curso de pós-graduação.

Jornada tripla II

Mesmo assim, Gesiel tem conseguido se organizar a ponto de já ter visitado sete municípios, entre eles Oiapoque, Porto Grande e Ferreira Gomes. Neste fim de semana, ele irá à Cutias e Itaubal. Para Gesiel, que é funcionário concursado, a licença só poderá ser solicitada três meses das eleições, ou seja, 2 de julho.

Boa pauta de campanha

Com todos ocupados em suas respectivas campanhas de reeleição, nenhum dos parlamentares do Amapá se debruçou, até agora, sobre o absurdo preço das passagens áreas nos trechos para Macapá. Somente para Belém (ida/volta) o bilhete custa R$ 2,8 mil. Chega a R$ 6 mil ir e voltar de Belém. O problema seria uma boa pauta para ser debatida em campanha.