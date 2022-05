Politizando: Waldez anunciará apoio a Clécio

Os bastidores da política do Amapá. Foto: Seles Nafes/Arquivo SN

Por SELES NAFES

Quem esperava que na live de ontem (12) Waldez fosse anunciar apoio a uma candidatura ao Setentrião ficou frustrado. O governador aproveitou bem a audiência (10 mil online só no Facebook) para fazer uma defesa do legado. No entanto, ele deixou para o final da transmissão a informação de que só se posicionará publicamente sobre apoio somente no próximo dia 19. Ele apoiará Clécio (Solidariedade).

Fator determinante

Fontes afirmam que a decisão já foi tomada. O gesto público do ex-prefeito de Macapá de pedir apoio a Waldez, ao PDT e à militância (além de uma conversa pessoal entre os dois), foram determinantes para a decisão do governador e da cúpula do partido.

Agregar

Clécio e Waldez não estão comentando o assunto. Aliados mais próximos de Clécio, contudo, afirmam que ele acredita que a experiência de Waldez e a militância do PDT agregarão muito à campanha.

Gesto

O grupo de Clécio também avalia que Waldez deu uma grande demonstração de zelo com o Estado ao decidir que continuará no mandato até o fim, quando poderia estar concorrendo a outro cargo ou lançado outro nome para disputar o governo. Na live de ontem, o governador justificou a decisão de permanecer até o fim de 2022 para garantir que obras grandes em andamento serão entregues no prazo, entre elas o viaduto da Duca Serra.

Direita e o novo candidato

Depois de pastor Guaracy (PTB) e Sueli Pini (PRTB), a direita terá mais um nome na disputa pelo Senado. Será do empresário Gilberto Laurindo, que será lançado como pré-candidato pelo Patriotas, amanhã (14). A legenda também anunciará uma relação de pré-candidatos a deputados estaduais e federais.

Perfil

O lançamento será casa de eventos Excalibur, no Bairro do Beirol. Laurindo, de 60 anos, é agrônomo, paranaense radicado no Amapá há mais de 30 anos, e muito ligado ao setor produtivo. Será a primeira eleição dele.

O ex-diretor do Detran, o delegado de polícia Inácio Maciel está com a pré-campanha a deputado estadual a todo o vapor. Com a nomeação de Marília Góes ao TCE, ele “herdou” o apoio da militância da ex-deputada estadual. Além disso, tem a parceria do ex-secretário de Fazenda, Josenildo Abrantes.