Polonês com euros e joias avaliados em R$ 100 mil não declarados é preso em Oiapoque

Prisão na fronteira, a 590 km de Macapá, foi feita pelas Polícias Civil e Militar durante mais uma etapa da Operação Hórus.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Um polonês com mais de R$ 100 mil não declarados à Receita Federal do Brasil foi preso no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

A prisão ocorreu no fim de semana durante mais uma ação da Operação Hórus, que coíbe crimes nas áreas de fronteira do país. Além do polonês, os policiais também prenderam um brasileiro traficante de drogas, e resgataram uma menina de 15 anos que era aliciada por ele à prostituição. Nenhum nome foi divulgado pela polícia.

O taxi onde estava o polonês foi parado em uma blitz em um ramal entre Vila Vitória e Oiapoque, no domingo (15).

Entre os produtos apreendidos com o estrangeiro – que, segundo a polícia, tem cidadania francesa – estão 3 pulseiras, 2 anéis e um cordão em ouro. As joias pesaram 167 gramas. Em euros, a polícia apreendeu €$ 6.370,00 e quase R$ 3 mil em espécie. Somados, todos os objetos e valores em dinheiro apreendidos com ele chegam a R$ 104 mil.

“Ele não mostrou notas ficais e não demostrou a origem licita desses bens. Mas, isso vai ser um desdobramento da operação que a Receita Federal vai oficializar para a Polícia Federal para saber se isso se trata de lavagem de capital. O euro e os bens foram apreendidos porque ele entrou no Brasil com valores acima de R$ 10 mil em moeda estrangeira, sem declarar”, explicou o delegado Charles Correa, que comandou a ação.

Traficante

Durante a operação, os policiais cumpriram, ainda, mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito que traficava droga no município e que faz parte de uma Organização Criminosa. A casa funcionava como uma boca de fumo e ponto de prostituição, segundo a polícia. Uma menor de 15 anos foi apreendida no local.

“Logramos êxito aqui em capturar esse traficante e desse traficante conseguimos um acervo muito grande, probatório, para desbaratarmos aqui vários outros faccionados da região”, adiantou o delegado.

O criminoso foi preso e a adolescente foi levada para prestar depoimento. A Operação Hórus aconteceu em parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá, que este mês está com a campanha Maio Laranja, de combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes.