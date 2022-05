Ponte fica submersa pelo Rio Cajari

Por enquanto, não há isolamento do Sul do Amapá

Por SELES NAFES

A Defesa Civil de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, confirmou, na tarde desta sexta-feira (20), que a ponte que atravessa da reserva extrativista do Cajari, no Sul do Amapá, ficou submersa. No entanto, picapes de médio porte estão conseguindo atravessar.

A ponte fica na BR-156 no Distrito de Água Branca do Cajari, a cerca de 60 km da sede do município, e onde moram 48 famílias.

“Amanhã (21), uma equipe estará no local com alimentos suficientes para até 60 famílias”, adiantou o coordenador da Defesa Civil, Herbson Souza.

Foi a segunda vez neste período de chuvas de 2022 que a ponte ficou submersa.

“Normalmente, ocorre um repiquete quando chove muito na cabeceira, o que fez subir o volume do rio em poucas horas, assim como também em poucas horas ele baixa”, acrescentou o coordenador.

A previsão do tempo emitiu um alerta laranja de chuvas intensas na região até sábado.