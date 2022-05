Posto cobrava mais e vendia menos gasolina, aponta ANP

Irregularidade foi descoberta durante fiscalização da ANP e do Procon do Amapá em estabelecimentos de combustíveis de Macapá e Santana.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Sete postos de gasolina de Macapá foram flagrados com irregularidades durante uma fiscalização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e do Procon-AP. A ação teve início esta semana e segue nos próximos dias.

Um dos estabelecimentos estava com bombas irregulares, segundo os órgãos. Os equipamentos forneciam menos combustível do que o marcado (irregularidade conhecida como “bomba baixa”) e foram interditados. O consumidor acabava pagando mais.

A ANP autuou o posto, localizado na Rua Hildemar Maia com a Avenida Salgado Filho, no Bairro Santa Rita, que responderá a processo administrativo. O empreendimento terá um prazo para se adequar e para que os bicos sejam autorizados a funcionar novamente.

Nos outros seis estabelecimentos irregulares foram identificados problemas na tabela de preço e na reposição de produtos. Dependendo da tramitação do processo, cada caso pode resultar em multa.

No total, 23 postos de combustíveis já foram fiscalizados em Macapá e Santana. Durante a ação desta quinta-feira (26), um posto fluvial também foi autuado por inflingir normas de segurança e, com isso, oferecer perigo no serviço.

“Aqui, foi identificado uma questão de insegurança que esse flutuante tem recebido combustível para seu suprimento através de uma mangueira que passa por debaixo de passarela de madeira, o que pode provocar acidentes graves. Ele será notificado para que seu suprimento seja a partir de barcos-tanques”, explicou o chefe da unidade de fiscalização da ANP, Leonidas Vilhena.

A ação visa o treinamento do corpo fiscal do Procon e também de fazer um levantamento e vistoria da qualidade e quantidade nos postos. Os processos envolvendo os estabelecimentos podem ser encontrados no site da ANP.