PS do Ifap prioriza mais velhos que estejam sem estudar há muito tempo

As vagas são para logística, segurança do trabalho e técnico em agropecuária, nos municípios de Laranjal do Jari, Porto Grande, Macapá e Santana.

Compartilhamentos

Começam na próxima segunda-feira (16), e vão até 10 de junho, as inscrições gratuitas para o processo seletivo do Instituto Federal do Amapá (Ifap) com 180 vagas no curso de formação e qualificação profissional de jovens e adultos, destinado a pessoas que não concluíram o ensino médio e estão a muito tempo fora da sala de aula.

As vagas são para logística, segurança do trabalho e técnico em agropecuária, nos municípios de Laranjal do Jari, Porto Grande, Macapá e Santana. Os cursos foram selecionados de acordo com a necessidade de mão de obra de cada região.

As aulas serão presenciais e acontecerão no horário da noite. Depois do curso, que terá duração entre 2,5 a 3 anos, os formados receberão o certificado de formação do ensino médio, bem como a certificação profissional na área escolhida.

Para participar da seleção, o candidato não precisará fazer prova, mas para ter acesso à vaga, terá que preencher alguns critérios, como maior tempo de afastamento da sala de aula e a idade.

“O que nós gostaríamos é dar a oportunidade para aquelas pessoas que estão há muito mais tempo sem estudar e que têm uma situação de vulnerabilidade social maior”, explicou Marcos Almeida, diretor do processo seletivo.

Para se inscrever e ter acesso ao edital do processo, o candidato deve acessar o site www.ifap.edu.br. Caso encontre dificuldade, ele pode se dirigir a qualquer campus da instituição.