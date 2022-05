PT do Amapá pede adiamento de encontro para decidir apoio

Parte dos delegados quer a aliança com a Rede de Lucas Abraão; a outra quer dar apoio a Clécio

Por SELES NAFES

O presidente do PT no Amapá, Antônio Nogueira, pediu à executiva nacional do partido o adiamento do encontro que decidirá o posicionamento da legenda nas eleições deste ano. A tendência é de apoio ao ex-prefeito da capital, Clécio Luís (Solidariedade), mas não será por unanimidade.

O apoio a Clécio é forte, mas fontes do partido e de aliados se dividem sobre essa quantidade. Alguns afirmam que 90% dos delegados votarão pelo apoio a ele. Outras asseguram que o apoio atingiria pouco mais da metade dos membros com poder de voto. Há uma corrente que luta pela coligação com a Rede Sustentabilidade, de Lucas Abraão.

Nogueira solicitou à executiva nacional o adiamento do encontro estadual marcado para o dia 28. Segundo ele, a ideia é que a nova data seja fixada entre os dias 30 de maio e 11 de junho.

“Alterar em uma semana não vai mudar nada sobre o que os delegados já decidiram. A decisão será aqui, mas o dia 28 está fora de um período de pagamento que pode atrapalhar a quitação partidária”, justificou o presidente da legenda.

Ao todo, são 120 delegados, metade homens, metade mulheres que irão deliberar pelas candidaturas a deputado estadual, federal e pelo apoio ao governo do Estado.

O Portal SN confirmou que o pedido de adiamento foi mesmo feito, mas a executiva nacional ainda precisa dar o aval para a mudança de data. A decisão deve sair ainda hoje.