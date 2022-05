Receptador é preso com mais de 30 kg fios de cobre furtados

Prisão ocorreu na casa do suspeito, no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 40 anos de idade foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (9), por receptação qualificada. Ele tinha em sua casa mais de 30 kg de fios de cobre furtados.

A prisão foi feita pela equipe da 4ª Delegacia de Polícia da Capital (4ª DPC). O nome do acusado não foi divulgado.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, a prisão é resultado de uma investigação sobre diversos furtos de fios de cobre ocorridos no Bairro Congós, na zona sul de Macapá. A polícia descobriu que o suspeito preso era quem comprava os fios furtados na região. Por isso, o delegado obteve na Justiça um mandado de busca e apreensão.

“Diariamente, o suspeito comprava fios de cobre, é um receptador desse material que é furtado durante as noites e madrugadas, causando grande transtorno para os moradores da cidade, já que ficam sem energia elétrica ou sem internet por vários dias quando os cabos são cortados”, contou o delegado.

Segundo ele, é alto o número de registros de furto de fios elétricos, de internet, de hidrômetros e até contadores de energia elétrica. Assim, explicou Leonardo Alves, a investigação se concentrou em descobrir quem fomentava esses furtos com a receptação. De acordo com a investigação, o acusado comprava o quilo a R$ 32 e revendia por R$ 38.

“Ele foi preso em flagrante em sua residência como incurso no crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, parágrafo primeiro do Código Penal, na modalidade de crime permanente, ocultação do produto ilícito, que sai da esfera da fiança. Continuaremos reprimindo firmemente as receptações, já que isso fomenta os crimes de furto e roubo”, destacou o delegado.