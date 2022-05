Rio inunda Laranjal do Jari e dificulta socorro a atingidos

Em Laranjal do Jari, o número de pessoas afetadas ultrapassou 17,4 mil

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O Rio Jari, no sul do Amapá, subiu ainda mais nesta terça-feira (24), atingindo a marca de 3 metros e 21 centímetros. As equipes da prefeitura de Laranjal do Jari e da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e militares do Exército enfrentam dificuldades para chegar às famílias que estão solicitando remoções e outros tipos de atendimento.

Até o início desta tarde, a Defesa Civil tinha 30 novos pedidos de remoção. Já são 73 famílias desabrigadas, 403 desalojadas, num total de 17.448 pessoas atingidas.

São 10 bairros afetados, 17 comunidades, 11 escolas e duas UBSs. A prefeitura e as equipes de Defesa Civil montaram 4 abrigos, sendo 3 na zona urbana e 1 na zona rural.

A marca de 3,21 metros foi atingida às 13h. O nível normal é de 1,60 metro. O rio subiu tanto que a remoção de famílias só pode ser feita agora com embarcações. A distribuição de água e alimentos também ficou mais complicada.

“No fim do dia vamos fazer um novo levantamento de pessoas que precisaram ser removidas para abrigos e casas de parentes. Nossos carros-pipas já não chegam nas partes mais baixas, só com os caminhões altos do Exército que são 4 e vão chegar mais 3 hoje”, explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Herbeson Pires.

Além da Defesa Civil, equipes de todas as secretarias da prefeitura de Laranjal do Jari estão envolvidas na operação de atendimento às famílias.

A enchente começou a atingir as primeiras residências de Laranjal e Vitória do Jari em meados de abril. As prefeituras das duas cidades decretaram situação de emergência e o governo federal liberou mais de R$ 4 milhões para custear o socorro aos atingidos.