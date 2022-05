Rio Jari recua 40 cm, mas 73 famílias ainda estão desabrigadas

Apesar disso, muitas ruas continuam alagas no município de Laranjal, região sul do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

Após quase dois meses, as águas do Rio Jari, que inundaram vários bairros do município de Laranjal, na região sul do Amapá, começaram a recuar. O nível, que chegou a atingir 3,05 metros, hoje está em 2,64 metros.

Nos Bairros Malvinas e Santarém, as ruas ainda estão submersas, mas os sinal de que as águas estão recuando já são visíveis.

“Em algumas partes, principalmente da Avenida Tancredo Neves, já está aparecendo asfalto. Em algumas passarelas, também a água baixou bastante”, disse o coordenador da Defesa Civil do município, Ebrson Sousa.

Contudo, ele ressalta que neste mês acontecem as lançantes, ou seja, momento em que o volume das marés são maiores.

“Já não está havendo mais remoções esses dias, devido ao nível da agua estar baixando. Paramos em 73 famílias, graças a Deus. Mas, a gente continua alerta porque no mês de maio tem as lançantes e a gente só vai retornar essas famílias para suas residências quando tiver uma margem de segurança”, explicou.

Desabrigados

Atualmente, 73 famílias estão desabrigadas. Elas estão sob a tutela do município alojadas em quatro abrigos montados em escolas municipais e na zona rural da cidade pela prefeitura, em parceria com o governo do Estado.

O coordenador explicou que as famílias atingidas vêm recebendo assistência com medicamentos, exames, atendimento de fisioterapeutas e recreação para as crianças. Além disso, a prefeitura faz distribuição de cestas básicas toda semana aos desalojados.

Números da enchente

Até aqui, a enchente no Jari afetou 3.886 e deixou 403 famílias desalojadas. O total de pessoas atingidas aumentou e agora chega a 17.448. Dez bairros e 17 comunidades foram afetados. Onze escolas e duas Unidades Básicas de Saúde seguem fechadas.