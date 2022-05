Segundo jacaré é capturado no Ifap em duas semanas

Bombeiros capturaram o animal no campus do Ifap, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Mais um jacaré teve que ser capturado no campus do Instituto Federal do Amapá, na zona norte de Macapá. Em duas semanas é a segunda ocorrência envolvendo a mesma espécie de animal no mesmo local. Outro havia sido capturado pelo Corpo de Bombeiros no dia 19 de abril.

Por meio da assessoria de comunicação, a direção do campus informou que por volta das 7h30min a equipe de zeladoria que estava fazendo um serviço de roçagem em uma área de mato no Instituto avistou o jacaré nas proximidades do refeitório. A assessoria explicou que o local onde o bicho estava não oferecia risco aos estudantes.

A direção acionou o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, mas as viaturas demoraram a chegar. Com receio do animal ir em direção às pessoas no campus, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas só chegou às 11h.

Após a captura do jacaré, o CBM repassou o animal ao Batalhão Ambiental, que chegou ao campus minutos depois da captura.

O instituto informou que os professores da área de biologia e veterinária vão reunir um estudo para entender porque esses animais começaram a aparecer nas dependências do campus.

Além disso, em pareceria com o Batalhão Ambiental, vai oferecer palestras para explicar como a comunidade deve reagir frente a uma ocorrência como esta.

A direção do campus desconfia que por causa da ação humana na área de floresta próxima a área do instituto, esses animais estão sendo forçados a sair do habitat natural e talvez estejam disputando alimentos.

“Essas invasões podem ter espantado eles. E eles se concentraram em laguinhos. Como não são lagos grandes eles estão disputando alimento e não dá pra todos. E, aí, eles podem estar achando o rumo daqui, atrás de comida”, suspeita a instituição.

O instituto informou, ainda, que fará um sobrevoo de drone na área para visualizar o local de onde esses animais possam estar vindo.

O jacaré capturado nesta sexta mede aproximadamente 1,5 m. Ele passou por uma triagem e logo foi soltou em uma área não informada pela corporação.