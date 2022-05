Sensação: amapaense de 5 anos é contratada por agência de modelos na Bahia

A menina afrodescendente Maria Helena é natural de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma criança amapaense vem ganhando destaque entre conceituadas modelos no Nordeste brasileiro. Assumindo o cabelo crespo e sua identidade ancestral, Maria Helena Gama Fialho, de 5 anos, é a representatividade negra e marabaixeira nas passarelas do Estado da Bahia.

A menina afrodescendente é natural de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Segundo a mãe, Milka Gama Fialho, desde lá, a filha sempre teve sonhos artísticos por trazer consigo um legado de uma família envolvida na arte e na cultura. Assim como a mãe e o pai, ela é ativista de movimento negro.

“A Maria Helena é marabaixeira. Desde 1 ano e 8 meses já rodava a saia dela. Também é bailarina”, conta a mãe.

Desde o parto, a mãe já ouvia que a filha tinha uma beleza diferenciada. Nas ruas de Laranjal, pessoas pediam para fazer fotos ou paravam para elogiar a menina, lembra a mãe.

Em busca de oportunidades a família foi para a cidade de Salvador há 3 meses. No 1° passeio ao shopping, quatro pessoas do ramo da moda pediram o contato da mãe e mandaram mensagem com interesse em agenciar a menina.

“A gente conheceu uma pessoa incrível, que é uma diretora de moda que toma conta de carreiras, da iniciação de vários artistas e modelos, que é a Carlota Di Pietro. Ela que deu start para a carreira da Maria Helena começar aqui”, lembra Milka.

No final de abril, Maria Helena participou de seu primeiro desfile de moda para conceituadas empresas e foi ovacionada. Disciplinada, virou sensação entre os modelos e pretende seguir na carreira.

“Acredito que talvez o diferencial dela é ser uma criança negra que se aceita. É uma criança natural e espontânea. Gosta de andar com o cabelo black power armado”, detalha a mãe.

“O meu sentimento é um orgulho que não me cabe, porque eu sou a mãe, a amiga e a fã dessa criança linda. Ela me escolheu como portal, para que pudesse retornar. Eu agradeço a minha ancestralidade, por ter me feito cabaça pra guardar essa menina tão preciosa. Vamos apoiá-la no que for preciso”, acrescentou, ao finalizar, Milka Gama.

A menina já havia ganhado um concurso de fotografia em 2020, no Jari. Agora ela está agenciada e passando por treinamento para se aperfeiçoar e continuar no ramo da moda. No fim do ano, participará do miss Bahia continental Kids.