Show reunirá Casanova e Yes Banana no mesmo palco pela 1ª vez

Quarteto Casanova mantém repertório dos anos 70 e 80 do pop rock internacional

Por SELES NAFES

No próximo dia 28 de maio, duas bandas que embalaram e agitaram as noites de Macapá e Santana, nas décadas de 90 e 2000, se encontram num único palco pela primeira vez. O Quarteto Casanova e a banda Yes Banana estarão no primeiro Luau do Enseada Bar e Restaurante, no Amapá Garden Shopping. (Informações 98117-1889).

As duas bandas protagonizaram a cena cover nas principais casas de shows da época, como o Mosaico, Choperia da Lagoa, Cana Café e o Red Bar. Enquanto o Yes Banana tocava o pop rock mais atual, o Quarteto Casanova se dedicava aos hits internacionais dos anos 70 e 80, como Dire Straits, Queen e canções da disco music.

O Portal SelesNafes.Com conversou com o músico Piska Martins, que fez parte da formação original do Casanova no fim dos anos 1990, quando o grupo derivou da Banda Placa. Pelo Quarteto passaram músicos como Cleverson Baía, Taty Taylor, Bolachinha e João Batera, entre outros. Em 2009, o grupo gravou um CD com repertório dos anos 70 e 80 que fez bastante sucesso.

Hoje, a formação tem João Fernandes (João Batera), Ezequiel Freitas (baixo), Cléverson Baía (Guitarra e Voz 1), AJ (Guitarra e Voz 2) Albe Matos (Vocal) e Piska Martins (teclado e voz).

Quando o Quarteto Casanova foi criado?

Em 1998, mas só se consolidou em 2000.

Como ficou o grupo com a nova composição?

Estamos com seis músicos, apesar de continuarmos a marca Quarteto Casanova. Estamos com 3 cantores, o que amplia muito o repertório. Cada um tem uma vertente, de acordo com a voz.

Tem sido difícil ver vocês tocando. Por que?

Cada um tem sua atividade profissional paralela. Nós decidimos escolher onde tocar, se tiver venda de mesas e um cachê digno.

Vocês se renderam ao sertanejo?

Não. Continuamos na nossa linha. Pop rock, disco music, anos 70, 80, e até algumas músicas atuais.

Havia rivalidade com a Banda Yes Banana?

Não tinha rivalidade. Eles tiveram momentos brilhantes, especialmente no Mosaico, por onde já tínhamos passado. Mas nós ajudamos a abrir os espaços para esse tipo de banda, porque quando começamos não havia muitos lugares pra esse tipo de música. Hoje, a cada 15 dias fazemos ensaios abertos, a galera vai pedindo…E a intenção é estar num evento grande como o Luau (no Enseada) pelo menos uma vez por mês.

