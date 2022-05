Tartarugalzinho: antiga escola de madeira é reconstruída e entregue a 150 alunos de comunidade rural

INTERIOR DO AMAPÁ

Além da escola, o prefeito Bruno Mineiro entregou outras obras e assinou convênios com o Estado

Uma escola de madeira com estrutura comprometida foi reconstruída e agora vai atender crianças de uma comunidade rural de Tartarugalzinho, cidade a 221 km de Macapá. A obra foi entregue ontem (2) pelo prefeito Bruno Mineiro (UB).

Além das salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros de alunos e professores, diretoria, secretaria e estacionamento, a Escola Municipal de Educação Infantil Nova Vida agora conta com brinquedoteca e outros espaços para atender cerca de 150 alunos da comunidade. O investimento foi de R$ 608 mil.

Acompanhado do senador Lucas Barreto (PSD) e do governador Waldez Góes (PDT), o prefeito também entregou a Casa de Apoio ao Agricultor e segunda etapa da Praça Saturnino.

A praça ganhou letreiro novo, reforma do palco, do jardim, iluminação em LED e um parquinho com recursos indicados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

Bruno ainda assinou convênio com o Estado para reforma, ampliação e estruturação da Unidade Mista de Saúde. Os recursos são de emenda da deputada federal Professora Marcivânia (PCdoB).

Outros convênios foram assinados com o Estado para fornecimento de 80 mil litros de combustível aos maquinários em uso na cidade e no campo; para limpeza e coleta de lixo domiciliar na zona urbana e rural; e cooperação técnica com Amapá Terras para regularização fundiária.