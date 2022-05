Tinha uma razão

A análise de Números 11 traz uma importante lição

Bom dia! Após um período curto de jornada pelo deserto, o povo começou a reclamar de ter a mesma comida todos os dias. Eles sentiam falta do alimento que tinham no cativeiro, no Egito. Em tom de desabafo, Moisés clamou a Deus e foi compreendido. O Senhor forneceu carne aos hebreus, eles se regalaram e aprenderam uma terrível lição com isso. Veja essa incrível história em Números 11 e ouça a análise do pastor Josué de Almeida. No vídeo abaixo, a incrível visita às ruínas do Palácio do Rei Davi.